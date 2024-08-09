Üye Girişi
Haberler

MasterChef Ayşe elendi mi? Afyonlu yarışmacı elendi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Ayşe elendi mi?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Ayşe elendi mi?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

MASTERCHEF AYŞE ELENDİ Mİ?

MasterChef Ayşe bu hafta eleme potasına giren 6. yarışmacı. Eleme gecesinde elenen isim açıklanacak. Ayşe henüz elenmedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef MasterChef Televizyon Yarışma Gündem Magazin Yaşam Haberler

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

 Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

 40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

 Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti

Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title