TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Ayaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Ayaz kimdir? MasterChef Ayaz nereli? MasterChef Ayaz Geçer İnstagram hesabı!

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmacılardan Ayaz'ın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Ayaz Geçer'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Ayaz kimdir? MasterChef Ayaz nereli? MasterChef Ayaz Geçer İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 23 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Şırnak Silopi doğumlu olan Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti.