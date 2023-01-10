Masterchef Ayaz ve Metin finale çıkacak son isim olmak için yarıştılar. Peki, yarışma sonunda Masterchef Ayaz elendi mi? Masterchef Ayaz ne oldu, veda mı etti? Masterchef Ayaz nerede? İşte detaylar...

Masterchef Ayaz elendi mi? Masterchef Ayaz ve Metin finale çıkacak son isim olmak için yarıştılar. Peki, yarışma sonunda Masterchef Ayaz elendi mi? Masterchef Ayaz ne oldu, veda mı etti? Masterchef Ayaz nerede? İşte Ayaz elendi mi? Yanıtı...

MASTERCHEF AYAZ ELENDİ Mİ?

Masterchef'te son elenen yarışmacı Ayaz oldu. İlk finalist Kıvanç olmuştu. İkinci finalistin Metin olması ile birlikte Masterchef'in bu sezonki finalistleri belli oldu: Kıvanç ve Metin. Finale yükselme hakkı kazanamayan Ayaz Masterchef'e veda etti. Peki, Masterchef'te şampiyon kim olacak? Kıvanç mı, Metin mi? Gelecek bölümlerde bu sezonki Masterchef şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 23 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Şırnak Silopi doğumlu olan Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef 2022 sezonundan yarı finale yükselme başarısı göstermiştir.