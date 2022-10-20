TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde yarışmacılarından Atike'nin gözünün bantla sarılı olması izleyicilerin dikkatini çekti. Atike'nin gözünün sarılı olduğunu gören kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Atike'nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike'nin gözünde neden bant var? MasterChef Atike hasta mı? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşti. Eleme gecesi bölümünde yarışmacılardan Atike'nin gözünün bantla sarılı olması izleyicilerin dikkatini çekti. Atike'nin gözünün sarılı olduğunu gören kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Atike'nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike'nin gözünde neden bant var? MasterChef Atike hasta mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ATİKE BOZKAYA KİMDİR?

34 yaşındaki Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Mutfak sevdası aileden gelen Atike'nin babasının Kazakistan'da bir restoranı vardır. Eğitimine hala devam eden Atike, uzun yıllardır mutfakta deneyim kazandığını söylemiştir. Şimdilerde ise aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

ATİKE BOZKAYA'NIN MASTERCHEF SERÜVENİ

Atike, Masterchef Türkiye'ye başlangıç tabağı hazırlayarak katıldı. Şeflerden 2 evet alan yarışmacı, ikinci turda Ferdağ ve Nazike ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan Paris breast hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Atike, Masterchef'in yedek kadrosuna girmişti. Her hafta tekrarlanan yedekler oyununda, bu hafta yarışmacılardan kayısı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı tabakla Masterchef'in ana kadrosuna giren isim, Atike Bozkaya oldu.

MASTERCHEF ATİKE'NİN GÖZÜNE NE OLDU?

MasterChef yarışmacılarından Atike'nin eleme gecesinde gözünün bantla sarılı olduğu görüldü. Atike'nin gözünün enfeksiyon kaptığı ve tedbir amaçlı bant takıldığı öğrenildi.