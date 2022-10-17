Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu? Atike'nin hastalığı nedir? Masterchef Atike'nin sağ gözünde neden bant var? Atike'nin sağlık durumu nasıl?

Masterchef dünkü yeni bölümde yarışmacılardan Atike'nin sağ gözünün bantlı olduğu görüldü. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu? Atike'nin hastalığı nedir? Masterchef Atike'nin sağ gözünde neden bant var? merak etti. İşte detaylar...

Atike'nin gözüne ne oldu? Atike'nin göz hastalığı mı var? Atike'nin gözü neden bantlı? Masterchef'in merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu, hastalığı nedir? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF ATİKE'NİN GÖZÜNE NE OLDU, HASTALIĞI NEDİR?

Masterchef'te Atike'nin gözü neden bantlı merak edilmişti. Atike yaptığı açıklamasında, gözünün iltihap kaltığını ve korneanın çizilmiş olduğunu söyledi. Doktorun ilaç yazdığını söyleyen Atike, gözünün bir süre kapalı olması gerektiğini belirtti. Atike, daha önceden de aynı sorunu yaşadığını söyledi. Atike'nin en yakın zamanda iyileşeceği ve göz bantlarını çıkartacağı düşünülüyor.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef'te bugün 1 Ağustos tarihinde 3. turda mücadele ediyor. Atike yedeklerden ana kadroya kalan isimler arasında yer alıyor.