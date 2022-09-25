Masterchef programının yarışmacısı olan Atike'nin kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan isimlerden biri ise Masterchef Atike oluyor. Masterchef programı her akşam Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Masterchef Atike kimdir? Masterchef Atike evli mi? Masterchef Atike kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef'te bugün 1 Ağustos tarihinde 3. turda mücadele ediyor. Masterchef Atike 3. turda yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.