Masterchef Atike kimdir, kaç yaşında 2022? Masterchef Atike Bozyaka kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ana kadroya katıldı mı?

Masterchef Atike yedeklerden ana kadroya katılan yeni isim oldu. Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Atike Bozyaka kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atike Bozyaka ana kadroya kaldı mı? Atike Bozyaka üst tura geçti mi? Masterchef Atike ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Ana kadroya yeni giren yarışmacılar arasında Atike Bozyaka geliyor. Peki, Masterchef 2022 Atike Bozyaka kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ATİKE BOZYAKA KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef'te bugün 1 Ağustos tarihinde 3. turda mücadele ediyor. Masterchef Atike 3. turda yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.

Masterchef'te 10 Eylül Cumartesi günü yedeklerden ana kadroya katılan yeni isim Atike Bozyaka oldu. Atike bugün yeni bölümde ana kadroda yarışacak.