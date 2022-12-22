TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon elenen yarışmacılardan Atike'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Atike kimdir? Atike Bozyaka kaç yaşında, nereli? MasterChef Atike ne zaman elendi? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yılın elenen yarışmacılardan Atike'nin hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Atike Bozyaka hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Atike kimdir? Atike Bozyaka kaç yaşında, nereli? MasterChef Atike ne zaman elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef Atike 3. turda yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.