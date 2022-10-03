Masterchef Atike kimdir? Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Atike Bozkaya hayatı ve biyografisi!

Masterchef Türkiye'de her hafta yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Bu hafta Masterchef'in ana kadrosuna dahil olmayı başaran isim ise, Atike Bozkaya oldu. Peki, Masterchef Atike kimdir? Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Atike Bozkaya nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Masterchef Atike'nin hayatı yarışmanın son bölümüyle gündeme geldi. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren son yarışmacı Atike oldu. Yedeklerden ana kadroya girdiği hafta eleme adayı seçilen Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Peki, Masterchef Atike kimdir? Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Atike Bozkaya nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATİKE BOZKAYA KİMDİR?

34 yaşındaki Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Mutfak sevdası aileden gelen Atike'nin babasının Kazakistan'da bir restoranı vardır. Eğitimine hala devam eden Atike, uzun yıllardır mutfakta deneyim kazandığını söylemiştir. Şimdilerde ise aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

ATİKE BOZKAYA'NIN MASTERCHEF SERÜVENİ

Atike, Masterchef Türkiye'ye başlangıç tabağı hazırlayarak katıldı. Şeflerden 2 evet alan yarışmacı, ikinci turda Ferdağ ve Nazike ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan Paris breast hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Atike, Masterchef'in yedek kadrosuna girmişti. Her hafta tekrarlanan yedekler oyununda, bu hafta yarışmacılardan kayısı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı tabakla Masterchef'in ana kadrosuna giren isim, Atike Bozkaya oldu.