Masterchef Atike kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi? Masterchef Atike Bozyaka kimdir?

Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Atike Bozyaka'nın yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Atike Bozyaka kaç yaşında? Masterchef Atike'nin doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Atike Bozyaka'nın yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Atike kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Atike Bozyaka kimdir?

MASTERCHEF ATİKE BOZYAKA KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Atike Bozyaka Masterchef 2022'nin en büyük yarışmacılarından birisidir. Atike Bozyaka 34 yaşındadır. Doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

ATİKE BOZYAKA KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef'te bugün 1 Ağustos tarihinde 3. turda mücadele ediyor. Masterchef Atike 3. turda yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.

Masterchef'te 10 Eylül Cumartesi günü yedeklerden ana kadroya katılan yeni isim Atike Bozyaka oldu. Atike bugün yeni bölümde ana kadroda yarışacak.