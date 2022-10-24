Masterchef Atike elendi mi, neden elendi? Masterchef Atike nerede, yarışmada neden yok? Masterchef Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 23 Ekim Pazar gecesi eleme yaşandı. Atike, Fatmanur ve Tayfun arasından elenen isim Atike oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Atike elendi mi, neden elendi? Masterchef Atike Bozkaya neden yok, elendi mi? Masterchef Atike Bozkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Atike Bozkaya kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Atike'nin olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Atike Bozkaya elendi mi, neden elendi? Masterchef Atike Bozkaya neden yok, elendi mi? Masterchef Atike kimdir, kaç yaşında, nereli? Atike yarışmada neden yok?

MASTERCHEF ATİKE ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 23 Ekim Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Atike Bozkaya oldu. Atike bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

34 yaşındaki Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Mutfak sevdası aileden gelen Atike'nin babasının Kazakistan'da bir restoranı vardır. Eğitimine hala devam eden Atike, uzun yıllardır mutfakta deneyim kazandığını söylemiştir. Şimdilerde ise aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

Atike, Masterchef Türkiye'ye başlangıç tabağı hazırlayarak katıldı. Şeflerden 2 evet alan yarışmacı, ikinci turda Ferdağ ve Nazike ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan Paris breast hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Atike, Masterchef'in yedek kadrosuna girmişti. Her hafta tekrarlanan yedekler oyununda, bu hafta yarışmacılardan kayısı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı tabakla Masterchef'in ana kadrosuna giren isim, Atike Bozkaya oldu.

Masterchef Atike Bozkaya, 23 Ekim Pazar günü yapılan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.