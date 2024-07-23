MASTERCHEF AŞURE TARİFİ l Masterchef aşure tarifi nedir? Aşure tarifi nasıl yapılır?

Masterchef 2024'te düelloların başlamasıyla geleneksel lezzetler de yarışmanın önemli bir parçası olarak yer alıyor. 22 Temmuz'da, yarışmacılardan aşure yapılması istendi. Muharrem ayının gelmesi ile birlikte aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar neler? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte aşure tarifi ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF AŞURE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

1 su bardağından biraz az fındık

2 litre su (buğdaylar için)

4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

1 fiske karabiber

Yapılışı:

İlk olarak nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı yıkayıp tencereye alın, üzerine kaynar su ekleyerek 10 dakika kaynatın. Ardından suyunu süzün. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayın ve süzün. Süzülen buğdayın üzerine 2 litre su ekleyerek yaklaşık 50 dakika kadar kaynatın. Dilerseniz buğdayı akşamdan ıslatıp sabaha kadar suda bekletebilirsiniz. Kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzümü küçük küçük doğrayın. Geniş bir kaseye alıp üzerine sıcak su ekleyin ve bekletin. Arada suyunu kontrol ederek gerektikçe sıcak su ekleyin. Buğdaylar yumuşadığında yıkanmış pirinç, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, doğranmış kayısı, incir ve üzümü suyunu süzerek ekleyin. Yaklaşık 15 dakika daha kaynatın. Küçük bir cezvede karanfili su ile kaynatın. Aşureye suyu azalan buğdaylara ek olarak sıcak su ekleyin. Son olarak süzülmüş karanfil suyu, fındık, sıcak süt, toz şeker, isteğe bağlı tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 15-20 dakika daha kaynatın. Hazırladığınız aşureyi tek tek kaselere bölüştürün. Bu ölçülerle yaklaşık 15 kase aşure elde edebilirsiniz. Aşureler soğumaya başladığında üzerlerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.