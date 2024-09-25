MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler!

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif arroz con pollo aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, arroz con pollo nasıl yapılır? Arroz con pollo nedir? Arroz con pollo nasıl yapılır, arroz con pollo yapılırken nelere dikkat edilir?

ARROZ CON POLLO MALZEMELERİ

1 kg Basmati pirinci

1 arpacık soğanı

1 çay kaşığı Kaba tuz

2 yemek kaşığı fıstık yağı

Tavuk pişirmek için

450 gr Tavuk göğsü

1 Havuç (küçük)

1 kaburga kereviz

1 Soğan (küçük)

2 diş sarımsak

3 adet defne yaprağı

3 lt Su

Sebze pişirmek için

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 Havuç (orta boy)

1 pırasa

2 adet domates (büyük, olgun)

3 diş sarımsak

3 Adaçayı yaprağı

1 dal Biberiye

1 çay kaşığı Köri

1 çay kaşığı baharatlı kırmızı biber

1 yemek kaşığı Üçlü domates salçası

Karışık karabiberleri tatmak

Tatmak için tuz

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Aletler

Tavuk hazırlamak için

1 Tencere

1 adet Kepçe

1 kesme tahtası

1 Bıçak

Sebze hazırlamak için

1 Emici kağıt

1 kesme tahtası

1 Bıçak

1 adet patates soyucu veya soyma bıçağı

Sebze pişirmek için

1 alüminyum tava

1 Spatula

Pirinç pişirmek

1pirinç pişirmek

1 Kapak

1 Pot Yalayıcı

1 kesme tahtası

1 Bıçak

1 Kaşık

Arroz con pollo'yu masaya servis etmek için

1 salata kasesi

8 oval tabak

ARROZ CON POLLO NASIL YAPILIR?

Tavuğu pişirmek için büyük tencereye suyu dökün, havuç, soğan, kereviz, sarımsak ve defne yaprağını ekleyin. Suyu orta ateşte kaynatın.

Bu noktada tavuk göğsünü tamamen kaynar suya batırın. Orta ateşte tekrar kaynatın, ardından ateşi kısın ve yaklaşık 20 dakika pişirmeye devam edin.

Pişirmenin sonunda tavuk göğsünü tavadan çıkarın, temiz, sert kesme tahtasının üzerine koyun ve soğumaya bırakın. Et suyunu ince gözenekli bir elek ile süzün ve ılık bir yerde bir kenara koyun.

Soğuduktan sonra tavuk göğsünü bıçakla veya elinizle şeritler halinde kesin. Hala sıcakken oyma bıçağı kullanarak kesebilirsiniz.

Sebzeler nasıl temizlenir?

Biberleri soyun, kapağını çıkarın. Bunları ikiye bölün ve yenmeyen beyaz kısmı çıkarın. Çekirdeklerini çıkarmak için bunları soğuk musluk suyu altında yıkayın, iyice kurulayın ve ardından temiz, sağlam kesme tahtasının üzerine yerleştirin. Biber dilimlerini yaklaşık 4 mm'lik şeritler halinde kesin, ardından yaklaşık 4 mm'lik küpler elde edecek şekilde yatay olarak kesin (meyve salatası kesimi).

Havucu yıkayıp temizleyin, soyma bıçağı ve patates soyucu yardımıyla kabuğunu çıkarın. Daha homojen bir bütün oluşturmak için julienne şeklinde kesin veya isterseniz meyve salatası şeklinde kesin.

Pırasayı tabanını ve yeşil sert kısmını çıkararak temizleyin, akan musluk suyu altında yıkayarak tüm kir kalıntılarını giderin, kurutun ve çok ince dilimler halinde kesin.

Kereviz çubuğunu yıkayın ve yüzeydeki lifleri bir soyma bıçağıyla çıkarın ve her tarafı yaklaşık 4 m'lik küpler halinde kesin. Domatesleri yıkayın, saplarını çıkarın ve küpler halinde kesin (iyi domates yoksa 1 kutu soyulmuş domates seçin). Bütün sebzeleri kaseye koyun ve bir kenara koyun.

Tuz ve karabiber ekleyin ve malzemeleri yüksek ateşte 2 dakika daha soteleyin. Tavuğu önceden pişirilmiş sebzelerle birlikte ateşte bir kenara koyun.

Sebzeler nasıl pişirilir

Büyük alüminyum tava veya tencereyi ısıtın, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağını dökün, biberleri ekleyin ve yüksek ateşte 2-3 dakika soteleyin.

Daha sonra havucu ekleyip soteleyin veya biberlerle birlikte 5 dakika daha yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Dilimlenmiş pırasayı, kalan 3 soyulmuş ve ezilmiş sarımsağı ekleyin (ayrıca et suyunda pişirilmiş 2 diş sarımsağı da ekleyin). Malzemeleri karıştırın ve orta ateşte yaklaşık 7-8 dakika pişmeye bırakın.

Tavuk ve sebze bir arada

Daha sonra ayrılmış tavuk göğsü şeritlerini tavaya yerleştirin. Baharatlı kırmızı biberi ve köriyi ekleyin.

Tavuğun haşlama suyundan bir miktar et suyu alıp salçayı sulandırıp tavaya dökün.

Tuz ve karabiber ekleyin ve malzemeleri yüksek ateşte 2 dakika daha soteleyin. Tavuğu önceden pişirilmiş sebzelerle birlikte ateşte bir kenara koyun.

Pirinç pişirme

Bu arada tavuk ve sebzeleri pişirirken aynı zamanda basmati pirincini hazırlamaya başlayın. Pirinç pişirmeye uygun tavayı ısıtın.

Arpacık soğanını soyun ve ince ince doğrayın. Arpacık soğanı tavaya koyun ve orta ateşte tahta kaşıkla veya ısıya dayanıklı tava yalayıcıyla karıştırarak kavurun.

Basmati pirincini ekleyin ve 3-4 dakika kadar parlamasını bekleyin. Daha sonra tavuk suyunu pirincin üzerini tamamen kaplayacak şekilde, hacmini iki parmak kadar arttırarak dökün.

Fıstık yağını, 1 çay kaşığı iri tuzu ekleyin ve tava ya da tahta kaşıkla yavaşça karıştırın.

Tavayı kapakla kapatın, ısıyı azaltın ve basmati pirincini kısık ateşte yaklaşık 12 dakika pişmeye bırakın. Düşük sıcaklıkta pişirmek ve ilave nem oluşmasını sağlayan kapağı kullanmak, basmati pirincinin belirtilen süreler içerisinde mükemmel şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Basmati pirincini pişirirken karıştırmaya gerek yoktur. Yanmayacağından endişeleniyorsanız, bu durumda bir kaşık kullanarak tavaya yapışmadığını kontrol ederken yavaşça karıştırmanız gerekir.