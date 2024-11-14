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MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 14 Kasım günü, kaptanlık oyununda en iyi Arpa şehriyeli oğlak başı yapan takım dokunulmazlığı sahibi oluyor. Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Arpa şehriyeli oğlak başı tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Arpa şehriyeli oğlak başı tatlısı nasıl yapılır?

Arpa şehriyeli oğlak başı tarifi ve Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Arpa şehriyeli oğlak başı yapan dokunulmazlığın sahibi oluyor. Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI MALZEMELERİ NELER?

2 adet koç yumurtası (alternatif olarak tavuk yumurtası da kullanılabilir)

200 gram koç eti (isteğe göre kuzu eti de kullanılabilir)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay bardağı su veya et suyu

İsteğe bağlı: Yeşil biber, maydanoz veya kekik

ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI NASIL YAPILIR?

Koç etini küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencereye koyarak biraz sıvı yağda kavurun. Soğanı ve sarımsağı doğrayıp etin üzerine ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Domatesi doğrayın ve karışıma ekleyin. Domatesler yumuşadığında, pul biber, kararbiber ve tuzu ekleyin. Yarım çay bardağı suyu veya et suyunu ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte et iyice yumuşayana kadar pişirin. Son olarak yumurtaları kırarak etin üzerine yerleştirin. Yumurtaların beyazları pişene kadar, ancak sarıları akışkan kalacak şekilde pişirmeye devam edin.

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