MasterChef Aros Negre tarifi! En güzel Aros Negre tarifi! Aros Negre tarifi nasıl yapılır? Aros Negre için malzemeler!

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Aros Negre aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Aros Negre tarifi nasıl yapılır? Aros Negre nedir? Aros Negre nasıl yapılır, Aros Negre yapılırken nelere dikkat edilir

AROS NEGRE MALZEMELERİ

4 kişilik malzemeler

300 gr mürekkepbalığı, dondurulmuş

3 yemek kaşığı. yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet soğan

2 adet keskin yeşil biber

1 adet büyük domates

900 ml balık suyu

8 gr poşet içerisinde kullanıma hazır kalamar mürekkebi

300 gr paella (arroz bomba) için yuvarlak pirinç

1 bardak beyaz şarap

3 adet karanfil sarımsak

Tuz, karabiber

Ayrıca

1 büyük düz paella tavası

1 demet düz yapraklı maydanoz

2 limon



AROS NEGRE NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı

1 Dondurulmuş mürekkepbalığını çözdürün ve dikkatlice yıkayın. Dokunaç vantuzlarından küçük kitin parçalarını ovalayarak çıkarın ve dokunaçların ortasında bulunan gagayı çıkarın. Dokunaçları kesin. Mürekkepbalığının gövdesini uzunlamasına bölün ve çapraz olarak 5 mm genişliğinde şeritler halinde kesin. Mürekkep balığının tüm parçalarını zeytinyağında yüksek ateşte 8 dakika kadar kızartın.

2 Soğanı doğrayın. Biberleri ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve çapraz olarak şeritler halinde kesin. Mürekkep balığına doğranmış soğanı ve biber şeritlerini ekleyin ve kısık ateşte 4 dakika boyunca kararmadan kızartın. Domatesin sapını çıkarın ve çapraz olarak ikiye bölün, suyunu ve çekirdeklerini çıkarın ve eti küçük küpler halinde kesin. Doğranmış domatesleri tavaya ekleyin ve 2 dakika daha azaltın.

3 Balık suyunu kaynatın ve kalamar mürekkebi poşetini ekleyin. Tavaya pirinçleri ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Beyaz şarapla nemlendirin ve kıyılmış sarımsak dişlerini ekleyin. Şarap buharlaştığında sıcak siyah balık suyunu karıştırarak dökün. Pişirme süresi 18 dakikadır. Pişirmenin bitiminden 5 dakika önce tuz ve karabiber ekleyin. Risottodan farklı olarak siyah paella pişirme sırasında karıştırılmaz ve düz paella tavasındaki daha fazla buharlaşma ona istenen yarı kuru kıvamı verir. Arroz çok kuru olursa biraz kaynar sıvı ekleyin.

Bitirme ve servis etme

Siyah paellayı ocaktan alın ve üstü kapalı olarak 5 dakika dinlendirin. Maydanoz serpin ve limon suyu serpin. Limon dilimleriyle süslenmiş tavada servis yapın.