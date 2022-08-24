MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Aknam hayatı ve biyografisi!

Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Araz Aknam'ın hayatı merak edildi. Peki, MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Aknam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ARAZ AKNAM KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam, 30 yaşındadır ve İran Azerisidir. MasterChef Araz aslen İranlıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgisi olan MasterChef Araz hobilerinin tutkunu olduğun söylüyor.

Nişanlanan Araz Aknam, Pazartesi günü evleneceğini söyledi. Nişanlısını davet eden şefler, ikiliye düğün hediyesi vermeyi ihmal etmedi. Peru Mutfağından Levrek Ceviche yaparak şeflerin karşısına çıktı. Ve yaptığı bu yemek ile şeflerden üç evet oyu aldı.

MASTERCHEF ARAZ ELENDİ Mİ 2021?

Araz, Mert ve Eren ile birlikte eleme potasına girdi. İlk turda kakule kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. İlk turun sonunda Eren 23, Mert ve araz ise 17 puan aldı. İkinci turda yarışmacılardan tournedos rossını hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği oylardan sonra, Eren 45, Mert 35 ve Araz 33 oy aldı. Rakiplerinin gerisinde kalan Araz, yarışmaya veda eden isim oldu.