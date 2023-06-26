Masterchef Araz kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Araz Aknam oldu. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Araz Aknam oldu. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Araz Aknam hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Araz Aknam All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Araz Aknam ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef 2021'de yarışan Araz Aknam, 32 yaşındadır ve İran Azerisidir. MasterChef Araz aslen İranlıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgisi olan MasterChef Araz hobilerinin tutkunu olduğun söylüyor.

Masterchef 2021'de Araz, Mert ve Eren ile birlikte eleme potasına girdi. İlk turda kakule kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. İlk turun sonunda Eren 23, Mert ve araz ise 17 puan aldı. İkinci turda yarışmacılardan tournedos rossını hazırlamaları istendi. Şeflerin verdiği oylardan sonra, Eren 45, Mert 35 ve Araz 33 oy aldı. Rakiplerinin gerisinde kalan Araz, yarışmaya veda eden isim oldu.

Araz Aknam Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da 237 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "arazagak" şeklindedir.

MASTERCHEF ARAZ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Araz Aknam 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.