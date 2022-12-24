TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. MasterChef'in 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde son altıya kalan isimler ile anneleri takım oldu ve ödül oyununda 50 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Peki, Masterchef anneleri kim kazandı? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu?

24 Aralık MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belirleniyor. TV8'de her gün yayına giren ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın son eleme adayı merak konusu oldu. Peki, Masterchef anneleri kim kazandı? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

24 ARALIK 2022 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar anneleri ile birlikte ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, anne yemekleri yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme potasına giden yarışmacı Tolga, Burak ve Metin oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:

Mavi Takım

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Metin

Tolga

Kırmızı Takım

Görkem (Takım Kaptanı)

Ayaz

Burak