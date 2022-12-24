Masterchef anneleri kim kazandı? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu?
Gündem Haberleri
TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. MasterChef'in 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 166. bölümünde son altıya kalan isimler ile anneleri takım oldu ve ödül oyununda 50 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Peki, Masterchef anneleri kim kazandı? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu?
24 Aralık MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belirleniyor. TV8'de her gün yayına giren ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın son eleme adayı merak konusu oldu. Peki, Masterchef anneleri kim kazandı? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...
MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar anneleri ile birlikte ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, anne yemekleri yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.
Eleme potasına giden yarışmacı Tolga, Burak ve Metin oldu.
MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:
Mavi Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Metin
Tolga
Kırmızı Takım
Görkem (Takım Kaptanı)
Ayaz
Burak