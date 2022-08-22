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Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir, isimleri ne?

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Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir, isimleri ne?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda 3. turlar oynanıyor. Üçüncü turların sonunda ana kadroya katılan 18 yarışmacı belli olacak. İzleyiciler şuana kadar ana kadroya kimler katıldı merak etti. Masterchef'te ana kadroya katılan 18 yarışmacının isimlerini sizler için zamanla açıklayacağız. Detaylar haberimizde...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Masterchef'te her gün ana kadroya katılmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Masterchef ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir? Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacıların isimleri nelerdir?

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA KATILAN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

  • Ana kadroya katılan 1. yarışmacı : METİN
  • Ana kadroya katılan 2. yarışmacı : GAMZE
  • Ana kadroya katılan 3. yarışmacı : ONUR
  • Ana kadroya katılan 4. yarışmacı : ÇAĞATAY
  • Ana kadroya katılan 5. yarışmacı : ŞEYMA
  • Ana kadroya katılan 6. yarışmacı : MELİH
  • Ana kadroya katılan 7. yarışmacı : BÜŞRA
  • Ana kadroya katılan 8. yarışmacı : FATMANUR
  • Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN
  • Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : YAĞIZ
  • Ana kadroya katılan 11. yarışmacı : BURAK
  • Ana kadroya katılan 12. yarışmacı : KAAN
  • Ana kadroya katılan 13. yarışmacı : BURAK KAYA
  • Ana kadroya katılan 14. yarışmacı : DİLAN
  • Ana kadroya katılan 15. yarışmacı : BARIŞ
  • Ana kadroya katılan 16. yarışmacı : KIVANÇ
  • Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : AYAZ
  • Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : SERPİLAY

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 1. yarışmacı : Metin

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 2. yarışmacı : Gamze

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 3. yarışmacı : Onur

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 4. yarışmacı : Çağatay

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 5. yarışmacı : Şeyma

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 6. yarışmacı : Melih

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 7. yarışmacı : Büşra

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 8. yarışmacı : Fatmanur

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 9. yarışmacı : Tayfun

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 10. yarışmacı : Yağız

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 11. yarışmacı : Burak

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 12. yarışmacı : Kaan

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 13. yarışmacı : Burak Kaya

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 14. yarışmacı : Dilan

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 15. yarışmacı : Barış

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 16. yarışmacı : Kıvanç

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 17. yarışmacı : Ayaz

Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 18. yarışmacı : Serpilay

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