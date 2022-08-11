Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda 3. turlar oynanıyor. Üçüncü turların sonunda ana kadroya katılan 18 yarışmacı belli olacak. İzleyiciler şuana kadar ana kadroya kimler katıldı merak etti. Masterchef'te ana kadroya katılan 18 yarışmacının isimlerini sizler için zamanla açıklayacağız. Detaylar haberimizde...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Masterchef'te her gün ana kadroya katılmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Masterchef ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir? Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacıların isimleri nelerdir?

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA KATILAN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

Ana kadroya katılan 1. yarışmacı : METİN

METİN Ana kadroya katılan 2. yarışmacı : GAMZE

GAMZE Ana kadroya katılan 3. yarışmacı : ONUR

ONUR Ana kadroya katılan 4. yarışmacı : ÇAĞATAY

ÇAĞATAY Ana kadroya katılan 5. yarışmacı : ŞEYMA

ŞEYMA Ana kadroya katılan 6. yarışmacı : MELİH

MELİH Ana kadroya katılan 7. yarışmacı : BÜŞRA

BÜŞRA Ana kadroya katılan 8. yarışmacı : FATMANUR

FATMANUR Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN

TAYFUN Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 11. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 12. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 13. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 14. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 15. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 16. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : - (Henüz belli değil)

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 1. yarışmacı : Metin

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 2. yarışmacı : Gamze

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 3. yarışmacı : Onur

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 4. yarışmacı : Çağatay

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 5. yarışmacı : Şeyma

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 6. yarışmacı : Melih

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 7. yarışmacı : Büşra

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 8. yarışmacı : Fatmanur

Masterchef 2022 ana kadroya seçilen 9. yarışmacı : Tayfun