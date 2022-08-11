Masterchef ana kadroya seçilen tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya giren 18 yarışmacı kimdir?
Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda 3. turlar oynanıyor. Üçüncü turların sonunda ana kadroya katılan 18 yarışmacı belli olacak. İzleyiciler şuana kadar ana kadroya kimler katıldı merak etti. Masterchef'te ana kadroya katılan 18 yarışmacının isimlerini sizler için zamanla açıklayacağız. Detaylar haberimizde...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Masterchef'te her gün ana kadroya katılmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Masterchef ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir 2022? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir? Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacıların isimleri nelerdir?
MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA KATILAN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ
- Ana kadroya katılan 1. yarışmacı : METİN
- Ana kadroya katılan 2. yarışmacı : GAMZE
- Ana kadroya katılan 3. yarışmacı : ONUR
- Ana kadroya katılan 4. yarışmacı : ÇAĞATAY
- Ana kadroya katılan 5. yarışmacı : ŞEYMA
- Ana kadroya katılan 6. yarışmacı : MELİH
- Ana kadroya katılan 7. yarışmacı : BÜŞRA
- Ana kadroya katılan 8. yarışmacı : FATMANUR
- Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN
- Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 11. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 12. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 13. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 14. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 15. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 16. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : - (Henüz belli değil)
- Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : - (Henüz belli değil)