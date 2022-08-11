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Masterchef ana kadroya seçilen 10. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen onuncu yarışmacı kimdir?

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Masterchef ana kadroya seçilen 10. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen onuncu yarışmacı kimdir?

Masterchef 3. turlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan onuncu yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 10. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos Masterchef ana kadroya kim katıldı? Ana kadro yarışları ne zaman başlayacak? Yaratıcılık oyununu kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren 10. yarışmacı kimdir? Ege mi? Vural mı? Ayşegül mü? Yağız mı? Erkan mı? Burak mı? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 11 Ağustos Perşembe ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 10. seçilen isim kim oldu? Ege mi? Vural mı? Ayşegül mü? Yağız mı? Erkan mı? Burak mı? Detaylar haberimizde...

Masterchef ana kadroya katılan 2. yarışmacı kimdir? 2 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı? Yaratıcılık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak. Masterchef'te bugün şefler Tarte Tatin yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 6 kişi bir üst tura çıktı.

Masterchef ana kadroya seçilen 10. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen onuncu yarışmacı kimdir?

İkinci tura kalan yarışmacılar:

  • - Ege
  • - Vural
  • - Yağız
  • - Erkan
  • - Burak
  • - Ayşegül

2. turdaki ürün kıyma oldu. Yarışmacılar kıyma ile en iyi yaratıcı tabağı çıkartmaya çalışacak.

11 Ağustos 2022 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

- Ege

- Vural

- Yağız

- Erkan

- Burak

- Ayşegül

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 10. yarışmacı olacaktır.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

Masterchef ana kadroya seçilen 10. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen onuncu yarışmacı kimdir?

2. turdaki sıralama:

  • 3. olan yarışmacı : -
  • 2. olan yarışmacı : -
  • 1. olan yarışmacı : -

Ana kadroya katılan 10. yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Ana kadroya katılan 10. yarışmacı : -

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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