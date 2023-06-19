Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef 2023'te şuan elemeler ve ana kadroya giriş için yarışmalar oynanıyor. Ana kadroya girecek yarışmacılar belli olduktan sonra asıl yarışmaya geçilecektir. Peki, Masterchef ana kadroya kimler girdi 2023? Masterchef All Star'da tüm ana kadroya katılan yarışmacılar kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef bu sezon All Star olarak düzenlenecek. Eski yarışmacılar ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Masterchef ana kadroya kimler girdi 2023? Masterchef All Star'da tüm ana kadroya katılan yarışmacılar kimlerdir? İşte tüm ana kadroya katılan isimler listesi...

MASTERCHEF 2023 NE ZAMAN BAŞLADI?

Masterchef 2023 All Star geçtiğimiz hafta 14 Haziran Çarşamba 2023 tarihinde başlamıştı. Masterchef'te yarışmacılar şuanda ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Şuana kadar ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu.

Şimdiye kadar Masterchef 2023 ana kadrosuna giren isimler şöyle: