Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya kimler dahil oldu? Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları 2023! araştırılıyor. Masterchef All Star'da ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya giren isimler merak ediliyor. Eski yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu. Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya kimler dahil oldu? Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları 2023! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şeflerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri bitti. Eski yarışmacıların günlerce mücadele ettiği yarışmada kadroya giren son isim ise Tolga oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİMLER DAHİL OLDU?

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk etapta şeflerin isteği üzerine Paris-Brest yaptı. Oyununun sonunda en lezzetli tatlıları yapan Serpilay, Şeyma, Tolga, Kaan, Melih, Yağız, Tayfun, Görkem ve Burak ikinci tura kaldı.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO YARIŞMACILARI 2023!

İkinci turda ise yarışmacılardan armut ve dana fileto kullanarak en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. MasterChef'te ana kadro seçmelerinde en lezzetli yemekleri yaparak son üçe kalan isimler ise Tayfun, Melih ve Tolga oldu. Şefler yaptıkları oylamada bir ismin açık ara farkla birinci olduğunu dile getirdiler. Daha önce son üçte, üçten başlayıp geriye doğru bir sıralamayla isimler açıklanırken, Tolga'nın açık ara farkla birinci olmasının ardından direkt birinci olan yarışmacının ismi duyuruldu.

MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacılar:

Güzide

Mertcan

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

Tanya

Sefa

Esra

Eray

Berker

Sergen

Burcu

Tahsin

Dilara

Mert

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE

