TV8'in heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te ilk grup seçimlerinde 6 kişi ana kadroya katıldı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte, MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

MAsterChef 2022'de ilk grup seçme aşamasında 6 kişinin isimleri netleşti. Yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökerken MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi konuları merak edildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)