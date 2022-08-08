Haber : MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

 - Güncelleme:
MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

TV8'in heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te ilk grup seçimlerinde 6 kişi ana kadroya katıldı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte, MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

MAsterChef 2022'de ilk grup seçme aşamasında 6 kişinin isimleri netleşti. Yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökerken MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi konuları merak edildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Metin (1. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Gamze (2. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Onur (3. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Çağatay (4. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Şeyma (5. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Melih (6. hafta)

MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadro ve yedekler listesi!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

title