MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? Dün akşam Masterchef'te yedeklerden kim kadroya girdi?

Masterchef yarışmasında dün akşam ana kadroya giren isim açıklandı. Huriye, Bera ve Sercan'nın kıyasıya rekabeti ekranlara taşındı. Şefler Danilo, Somer ve Mehmet'in verdiği görev ise sarımsak ile yaratıcı bir yemek hazırlamaktı. Bu zorlu yarışmada, şeflerin beğenisini kazanarak diğer rakiplerini geride bırakan bir yarışmacı, MasterChef ana kadrosuna katılma hakkını elde etti. Dün akşam Masterchef'te yedeklerden kim kadroya girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM?

9 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Bu heyecan dolu bölümde, şefler yarışmacılardan ana malzeme olarak sarımsağı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını talep etti.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

45 dakikalık sürenin tamamlanmasının ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacıların hazırladığı yemekleri değerlendirdi. Yapılan tadımın ardından en başarılı tabakları çıkaran yarışmacılar Huriye, Bera ve Sercan olarak son üçe kaldı. Gecenin sonunda ise MasterChef ana kadroya katılmayı başaran isim Bera oldu.