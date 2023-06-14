Masterchef ana kadroya kim girdi? 14 Haziran 2023 Masterchef ana kadroya giren 1. yarışmacı kimdir? Ana kadroya giren ilk isim kim oldu?

Masterchef yeni sezonuyla bugün başladı. Tüm hızıyla devam eden Masterchef'te bugün bir isim ana kadroya katılan 1. kişi olacak. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi, ilk isim kim oldu? 14 Haziran 2023 Masterchef ana kadroya giren 1. yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 14 Haziran Çarşamba 2023 tarihinde ana kadroya girecek birinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 1. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. Bunlara ek olarak Somer Şef Masterchef 2023'e sonradan katılacak. Somer Şef'in yerine ilk 4 hafta farklı jüriler yer alacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK KİŞİ KİM OLDU 2023?

Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak. Masterchef'te bugün şefler Clem Chowder çorbası yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 6 kişi bir üst tura çıktı.

Masterchef bir üst tura çıkan isimler:

- Güzide

- Batuhan

- Kıvanç

- Faruk Batuhan

- Eda

- Suna

Şimdi yaratıcılık oyununa geçilecek. En iyi isim ana kadroya katılan ilk kişi olacak.

MASTERCHEF YARATICILIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz yaratıcılık oyununu kazanan isim belli olmadı. 2. turu kazanan kişi sezonun ilk ana kadrosuna katılan kişi olmuş olacak.

Masterchef 2. tur sıralaması:

6. olan isim : Kıvanç

5. olan isim : Faruk Batuhan

4. olan isim : Batuhan

3. olan isim : Eda

2. olan isim : Suna

1. olan isim : Güzide

Masterchef ana kadroya katılan ilk kişi birazdan belli olacak. Suna veya Güzide'den bir isim sezonun ilk ana kadroya katılan yarışmacısı olacak.

GÜNÜN KAZANAN İSMİ : GÜZİDE

Ana kadroya kalan ilk isim Güzide oldu.