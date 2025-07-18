MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. yarışmacı kim oldu?

Her bölümde artan rekabet ve yaratıcı tabaklar, izleyiciyi ekran başına kilitlerken, ana kadroya katılan yeni isimler büyük ilgi görüyor. 17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı yayınlanan MasterChef yeni bölümünde jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, başarılı yarışmacılar arasından yeni bir ismi daha ana kadroya dahil etti. Peki, MasterChef 6. yarışmacı kim oldu ve nasıl bir performans sergiledi?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

17 Temmuz'da yayınlanan son bölümde yarışmacılar, eleme turunda yaratıcı balık çorbası tabaklarıyla jüri karşısına çıktı. Bu etapta Sercan, hem lezzet hem de sunum açısından rakiplerini geride bırakarak önlüğü kazanan isim oldu.

Böylece MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Sercan oldu. Yarışmaya ilk turlardan itibaren istikrarlı performansıyla dikkat çeken Sercan'ın bu başarısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle jüri üyelerinin "teknik ve yaratıcılığı birleştirdi" yorumu dikkat çekti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen yarışmacılar her geçen bölüm netleşiyor. Daha önce Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Bu isimlerin ardından izleyicinin heyecanla beklediği 6. yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI