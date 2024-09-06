Üye Girişi
Haberler

MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

Masterchef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! Masterchef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEDEKLERDEN KİM GİRMİŞTİ?

MasterChef'te ana kadroya girecek 4. yarışmacı seçimi gerçekleştiriliyor

Şefler yedekler kadrosundaki yarışmacıların verdikleri görevi yapmalarını istedi.

GEÇEN HAFTA KİM ANA KADROYA GİRMİŞTİ?

MasterChef Türkiye'de 23 Ağustos Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum olmuştu.

6 Eylül MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim henüz çıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef MasterChef Yaşam Eylül

Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı

 İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KÖTÜ KAN canlı izle! 6 Eylül Cuma KÖTÜ KAN 1. bölüm NOW TV canlı izle! KÖTÜ KAN son bölümde neler oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 7-8 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi! 7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?
title