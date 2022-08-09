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Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

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Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

Masterchef Türkiye yarışmasının ana kadro yarışmacıları belli oluyor. Bugünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan ilk yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef ana kadroya kim katıldı? Ana kadro yarışları ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 8 Ağustos Pazartesi 2022 tarihinde ana kadroya girecek ilk yarışmacı belli olacak. Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

  • Burak
  • Büşra
  • Vural
  • Yağız
  • Tayfun
  • Ege
  • Erkan
  • Fatma Nur

Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

Masterchef ana kadroya katılan yarışmacı Büşra oldu.

Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

Son 4'e kalan yarışmacılar: Burak, Tayfun, Büşra, Yağız

4 yarışmacıdan bir isim Masterchef ana kadroya katılan ilk kişi olacak.

  • 4. olan yarışmacı : Burak
  • 3. olan yarışmacı : Tayfun
  • 2. olan yarışmacı : Yağız
  • 1. olan yarışmacı : Büşra

Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?Tayfun'un tabağı

Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Masterchef 2022 Tv8 Gündem Magazin Haberler

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