Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 1 Ağustos Pazartesi 2022 tarihinde ana kadroya girecek ilk yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan ilk yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 1 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri başladı. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Son 8'e kalan yarışmacılar:

- Mustafa Samet

- Onur

- Gamze

- Metin

- Atike

- Çağatay

- Şeyma

- Mesut

Son 8'e kalan yarışmacılardan bir isim ana kadroya katılacak.

Ana kadroya katılacak ilk yarışmacı henüz belli olmadı. Detayları açıklayacağız...

Son 4'e kalan yarışmacılar:

- Atike

- Çağatay

- Metin

- Mustafa

4 yarışmacıdan bir isim Masterchef ana kadroya katılan ilk kişi olacak.

4. olan yarışmacı : Mustafa

Mustafa 3. olan yarışmacı : Atike

Atike 2. olan yarışmacı : Çağatay

Çağatay 1. olan yarışmacı : Metin

Masterchef 2022 ana kadroya katılan ilk yarışmacı : METİN