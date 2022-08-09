Masterchef ana kadroya katılan 8. yarışmacı kimdir? 9 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı? Yaratıcılık oyununu kim kazandı?

Masterchef 3. turlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan beşinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 8. yarışmacı kim oldu? 9 Ağustos Masterchef ana kadroya kim katıldı? Ana kadro yarışları ne zaman başlayacak? Yaratıcılık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 9 Ağustos Cuma 2022 tarihinde ana kadroya girecek beşinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 8. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Masterchef'te bugün şefler Aşure yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 6 kişi bir üst tura çıktı.

İkinci tura kalan yarışmacılar:

- Vural

- Fatma Nur

- Rağde

- İbrahim

- Rukiye

- Erkan

2. turdaki ürün sardalya oldu. Yarışmacılar sardalya ile en iyi tabağı çıkartmaya çalışacak.

2. turdaki sıralama:

3. olan yarışmacı : Rukiye

2. olan yarışmacı : Rağde

1. olan yarışmacı : Fatmanur

Son 3'e kalan yarışmacılar:

- Rukiye

- Rağde

- Fatmanur

Ana kadroya katılan 8. yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.