Masterchef ana kadroya katılan 4. yarışmacı kimdir? 4 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı? Yaratıcılık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 4 Ağustos Perşembe 2022 tarihinde ana kadroya girecek ikinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 4. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 4 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

İkinci tura kalan yarışmacılar:

- Ege

- Çağatay

- Şeyma

- Melih

- Mesut

- Tolga

- Yaren

Masterchef'te bugün şefler Fried rice yemeğinin yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan kişiler bir üst tura çıktı.

2. turdaki en iyi 4 isim:

- Ege

- Melih

- Şeyma

- Çağatay

Şeyma ve Çağatay son 2'ye kaldı. İki yarışmacıdan birisi ana kadroya katılan 4. yarışmacı olacak.