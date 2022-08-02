Masterchef ana kadroya katılan 2. yarışmacı kimdir? 2 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı? Yaratıcılık oyununu kim kazandı?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 2 Ağustos Salı 2022 tarihinde ana kadroya girecek ikinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 2. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Son 6'ya kalan yarışmacılar:

- Atike

- Melih

- Onur

- Seyfullah

- Gamze

- Tolga

Son 6'ya kalan yarışmacılardan bir isim ana kadroya katılacak. Ayrıca ilk turda en iyi empanada yemeğini yapan kişi Seyfullah oldu.

Ana kadroya katılan ilk yarışmacı dün Metin olmuştu. Bugün ise ana kadroya katılacak 2. yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında yazacağız...