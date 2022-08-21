Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı kim? Masterchef 18. yarışmacı kim oldu?

Masterchef'te ana kadroya girecek son yarışmacı için heyecan dorukta. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığını Masterchef Türkiye'nin final turu bu akşam yayınlanıyor. Peki, Masterchef 17. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro tamamı nedir?