Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı kim? Masterchef 18. yarışmacı kim oldu?
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Masterchef'te ana kadroya girecek son yarışmacı için heyecan dorukta. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığını Masterchef Türkiye'nin final turu bu akşam yayınlanıyor. Peki, Masterchef 17. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro tamamı nedir?
Masterchef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 17. yarışmacı Ayaz oldu. Bu akşam ise 18. yarışmacı ana kadroya katılacak. Peki, Masterchef 18. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya giren bütün yarışmacılar kimdir? İşte detaylar haberimizde...
MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 18. isim Serpilay oldu.
MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren son yarışmacı Serpilay oldu.
MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 17. yarışmacı Ayaz oldu.
Metin
Gamze
Onur
Çağatay
Şeyma
Melih
Büşra
Fatmanur
Tayfun
Yağız
Burak
Kaan
Burak Kaya
Dilan
Barış
Kıvanç
Ayaz
Serpilay
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.