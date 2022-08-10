Masterchef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim katıldı? Yaratıcılık oyununu kim kazandı?

Masterchef 3. turlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan dokuzuncu yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 9. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos Masterchef ana kadroya kim katıldı? Ana kadro yarışları ne zaman başlayacak? Yaratıcılık oyununu kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren 9. yarışmacı kimdir? İşte tüm detaylar...

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 10 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde ana kadroya girecek dokuzuncu yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 9. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Masterchef'te bugün şefler Kilis Tava yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 7 kişi bir üst tura çıktı.

İkinci tura kalan yarışmacılar:

- Şule

- Yağız

- Rukiye

- Vural

- Ayşegül

- İbrahim

- Tayfun

2. turdaki ürün çilek oldu. Yarışmacılar çilek ile en iyi tabağı çıkartmaya çalışacak.

2. turdaki sıralama:

3. olan yarışmacı : Ayşegül

2. olan yarışmacı : Yağız

1. olan yarışmacı : Tayfun

Son 3'e kalan kişiler:

- Ayşegül

- Yağız

- Tayfun

Ana kadroya katılan 9. yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN

Ana kadroya katılan dokuzuncu yarışmacı Tayfun oldu.