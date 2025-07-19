MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı soruları arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor. Yarışmanın yeni sezonunda izleyicilerin heyecanı her geçen gün artarken, yarışmacılar da kendilerini göstermeye başladı. Favoriler belli olurken, ana kadroya girmek için mücadele devam ediyor. İşte, Masterchef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı hakkında tüm detaylar...

ANA KADRO İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, 18 Temmuz Cuma akşamı nefes kesen bir bölümle izleyicileri ekran başına topladı. Jüride Şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı programda, yarışmacılar yaratıcı tabaklar hazırlayarak hünerlerini sergiledi. Lezzet savaşının kızıştığı bölümde, ana kadroya giren 7. yarışmacının kim olduğu merak konusuydu.

18 TEMMUZ MASTERCHEF'TE KAZANAN İSİM BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye 2025, yeni sezonuyla gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 18 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, ana kadro için ter döken yarışmacılar, mutfakta adeta bir lezzet şöleni sundu. Jürinin titiz değerlendirmeleriyle geçen zorlu mücadele, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Gecenin sonunda, en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna giren 7. isim olarak önlüğü takmaya hak kazandı. Peki, 18 Temmuz MasterChef kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren 7. isim kim oldu?

ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM?

18 Temmuz Cuma akşamı MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren 7. yarışmacı Ayla oldu.

ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2025'te altı gün süren zorlu mücadele sonrası ana kadroya giren ilk altı yarışmacı belirlendi. Bu isimler şu şekilde:

• Furkan

• Eylül

• Çağatay

• Onur

• Hilal

• Sercan

Yarışmanın geri kalanında yeni isimlerin ana kadroya katılması bekleniyor. Heyecanlı mücadele devam ederken, izleyiciler de favorilerini belirlemeye başladı.