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MasterChef ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı kim oldu?

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MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen ana kadrosuna son giren 20. yarışmacı belli oldu. Yarışmanın bu aşamasına kadar gelmeyi başaran ve ana kadroya giren son yarışmacı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

Masterchef 2024'te ana kadroya giren son yarışmacının belirleneceği gecede, iki aşamalı bir yarışma gerçekleştirildi. TV8' de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı Nevzat oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16. Beyza

17. Emre

18. Kaan

19. Kerem

20. Nevzat

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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