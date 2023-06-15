Masterchef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 15 Haziran 2023 Masterchef ana kadroya kim dahil oldu? Ana kadroya giren ikinci isim kimdir?

Masterchef yeni sezonu başladı. Tüm hızıyla devam eden Masterchef'te bugün bir isim ana kadroya katılan 2. kişi olacak. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi, ikinci isim kim oldu? 15 Haziran 2023 Masterchef ana kadroya giren 2. yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 15 Haziran Perşembe 2023 tarihinde ana kadroya girecek ikinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 2. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. Bunlara ek olarak Somer Şef Masterchef 2023'e sonradan katılacak. Somer Şef'in yerine ilk 4 hafta farklı jüriler yer alacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 1. KİŞİ KİM OLMUŞTU?

Dünkü oyun sonunda ana kadroya katılan 1. isim Güzide olmuştu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 2. KİŞİ KİM OLDU 2023?

Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi daha ana kadroya katılacak. Masterchef'te bugün şefler Enginar dolması yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 6 kişi bir üst tura çıkacak.

Masterchef bir üst tura çıkan isimler:

Henüz belli olmadı.

İlk turdan sonra yaratıcılık bölümüne geçilecek. 2. turda en iyi tabağı yapan isim ana kadroya katılan 2. yarışmacı olacaktır.

MASTERCHEF YARATICILIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz yaratıcılık oyununu kazanan isim belli olmadı. 2. turu kazanan kişi sezonun 2. ana kadrosuna katılan kişi olmuş olacak.

Masterchef 2. tur sıralaması: