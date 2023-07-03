Masterchef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 3 Temmuz 2023 Masterchef ana kadroya kim dahil oldu? Ana kadroya giren on yedinci isim kimdir?

Masterchef yeni sezonu başladı. Tüm hızıyla devam eden Masterchef'te bugün bir isim ana kadroya katılan 17. kişi olacak. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi, on yedinci isim kim oldu? 3 Temmuz 2023 Masterchef ana kadroya giren 17. yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 3 Temmuz Pazartesi 2023 tarihinde ana kadroya girecek on yedinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 17. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. Bunlara ek olarak Somer Şef Masterchef 2023'e sonradan katılacak. Somer Şef'in yerine ilk 4 hafta farklı jüriler yer alacak.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK 10 KİŞİ KİM OLMUŞTU?

Masterchef 2023 ana kadroya katılan ilk 10 isim şöyle:

- Güzide

- Suda

- Eda

- Batuhan

- Rıfat

- Sefa

- Tanya

- Esra

- Eray

- Berker

Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen

Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu

Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin

Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara

Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert

Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay

Masterchef ana kadroya giren 17. isim : (Bu gecenin sonunda belli olacak)

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 17. KİŞİ KİM OLDU 2023?

Ana kadroya giren 17. kişi gecenin sonunda belli olacak. 2. turda en iyi yemeği yapan isim ana kadroya giren 17. yarışmacı olacaktır.

Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi daha ana kadroya katılacak. Masterchef'te bugün şefler Uskumru Tarator yemeğinin yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 8 kişi bir üst tura çıkacak.

Masterchef bir üst tura çıkan isimler:

- Tolga

- Melih

- Kaan

- Büşra

- Gamze

- Serpilay

- Yağız

- Ayaz

İlk turdan sonra yaratıcılık bölümüne geçilecek. 2. turda en iyi tabağı yapan isim ana kadroya katılan 17. yarışmacı olacaktır.

İlk turda şefler tarafından en beğenilen tabak Ayaz'ın tabağı seçildi.

Ayaz ilk turun en iyi tabağını yaptı.

MASTERCHEF YARATICILIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz yaratıcılık oyununu kazanan isim belli olmadı. 2. turu kazanan kişi sezonun 17. ana kadrosuna katılan kişi olmuş olacak.

2. turda verilen ürünler kuru börülce ve taze fasulye oldu.

Masterchef 2. tur sıralaması:

8. olan isim : -

7. olan isim : -

6. olan isim : -

5. olan isim : -

4. olan isim : -

3. olan isim : -

2. olan isim : -

1. olan isim : -

Masterchef 2023 All Star ana kadroya katılan 17. yarışmacı henüz belli olmadı, gecenin sonunda belli olacak.

Ana kadroya katılan 17. yarışmacı : Henüz belli olmadı