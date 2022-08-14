Haber : MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı? - Haberler

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı?

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı?

Masterchef'te ana kadroya girecek 13. yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef'te son kazanan isim Kaan olmuştu. Bu akşam Masterchef ana kadro 13. yarışmacı belli oluyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı? Masterchef en son kim çıktı?

Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya girecek 13. yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef'te son kazanan isim Kaan olmuştu. Bu akşam Masterchef ana kadro 13. yarışmacı belli oluyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı? Masterchef en son kim çıktı? İşte yanıtı...

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya girecek 13. isim bu akşam belli olacak.

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı?

  1. Metin
  2. Gamze
  3. Onur
  4. Çağatay
  5. Şeyma
  6. Melih
  7. Büşra
  8. Fatmanur
  9. Tayfun
  10. Yağız
  11. Burak
  12. Kaan

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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