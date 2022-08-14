Masterchef'te ana kadroya girecek 13. yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef'te son kazanan isim Kaan olmuştu. Bu akşam Masterchef ana kadro 13. yarışmacı belli oluyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı? Masterchef en son kim çıktı?

Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya girecek 13. yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef'te son kazanan isim Kaan olmuştu. Bu akşam Masterchef ana kadro 13. yarışmacı belli oluyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef en son kim kazandı? Masterchef en son kim çıktı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya girecek 13. isim bu akşam belli olacak.

MASTERCHEF EN SON KİM ÇIKTI?

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Metin Gamze Onur Çağatay Şeyma Melih Büşra Fatmanur Tayfun Yağız Burak Kaan

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.