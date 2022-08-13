MasterChef ana kadroya giren 12 yarışmacı kim oldu? 13 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı?

MasterChef'te bugünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan onuncu yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef ana kadroya katılan 13. Yarışmacı kim oldu? 13 Ağustos MasterChef ana kadroya kim katıldı? Ana kadro yarışları ne zaman başlayacak?

Masterchef'te ana kadroya girecek 12. yarışmacının kim olduğu MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Ağustos Cumartesi ana kadroya kim seçildi? MasterChef ana kadroya katılan 12. yarışmacı kim? MasterChef ana kadroya giren 12 yarışmacı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya girecek 12. yarışmacı Kaan oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR