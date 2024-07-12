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Masterchef ana kadroda kimler var 2024? MasterChef kimler finale kaldı?

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TV8'de her gün ekrana gelen MasterChef'te düellolar sonrasında ana kadro belli oluyor. Peki, MasterChef ana kadroda kimler var 2024? MasterChef kimler finale kaldı?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Masterchef'te ilk elemeler bitti. İlgiliyle takip edilen programın tüm detayları merak edildi. Masterchef ana kadroda kimler var 2024? MasterChef kimler finale kaldı?

MASTERCHEF HAKKINDA

İlk bölüm yayın tarihi: 1 Eylül 2018 (Türkiye)

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR 2024?

MasterChef ana kadrosu henüz şekillenmedi. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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