Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadroya kimler girdi?

Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef'in yeni sezonu başladı. Masterchef'te yeni sezon uzun soluklu sürecek. Şu anda Masterchef'te ana kadro yarışmacılarının kimler olacağı jüri oylarıyla belirleniyor. Peki, Masterchef ana kadro kaç kişi? İşte Masterchef ana kadroya giren isimler ve ana kadro hakkında tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

Masterchef'in ana kadrosunda 18 kişi olacak. Şu anda Masterchef ana kadrosunda 4 yarışmacı yer almaktadır. Masterchef ana kadroya 14 yeni yarışmacı daha jüri oylarıyla katılacak ve ana kadro tamamlanmış olacak. Masterchef an kadronun tamamlanmasıyla artık yeni sezon resmen başlamış olacak.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Masterchef ana kadroda şu ana kadar 4 yarışmacı yer almaktadır: