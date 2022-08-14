Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadro kim girdi? Masterchef ana kadro isimleri!
Masterchef'te yeni sezon başladı ve yarışmacılar uzun bir maraton öncesi Masterchef ana kadrosuna girebilmek için jüri üyelerini yaptıkları yemeklerle ikna etmeye çalıştılar. Peki, Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadro kim girdi? Masterchef ana kadro isimleri!
Masterchef ana kadro kaç kişi olacak? Masterchef'te yeni sezon başladı ve yarışmacılar uzun bir maraton öncesi Masterchef ana kadrosuna girebilmek için jüri üyelerini yaptıkları yemeklerle ikna etmeye çalıştılar. Peki, Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadro kim girdi? Masterchef ana kadro isimleri haberimizde...
Masterchef ana kadrosu 12 kişiden oluşmaktadır. İşte, Masterchef ana kadro isimleri:
- Metin
- Gamze
- Onur
- Çağatay
- Şeyma
- Melih
- Büşra
- Fatmanur
- Tayfun
- Yağız
- Burak
- Kaan
MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.