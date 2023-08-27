Masterchef 'Altın kaşık fırlatmak, atmak' ne demek? Somer Sivrioğlu Şef neden kaşık fırlattı?

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef All Star programının son bölümünde, yarışmacılar eleme adayı olmaktan kaçınmak için iki aşamalı bir oyunda mücadele etti. Somer Şef'in bir yarışmacıya altın kaşık fırlatması ise çok konuşuldu ve anlamı merak edildi. Peki, Masterchef "Altın kaşık fırlatmak" ne demek? Somer Sivrioğlu Şef neden kaşık fırlattı? İşte detaylar…

Masterchef'in bu akşamki son bölümünde bir yarışmacıya altın kaşık ödülü verildi. İlk aşamada yarışmacılar en iyi katmeri yapmaya çalıştı. En başarılı katmeri hazırlayan yarışmacı Esra oldu. Esra'nın ardından en iyi katmeri yaparak ilk turda elenmekten kurtulan diğer yarışmacılar ise Hasan, Kıvanç, Çağatay, Suna, Alican ve Azize olarak belirlendi. Ancak bu bölümde en çok konuşulan konulardan biri Somer Şef'in fırlattığı kaşık oldu. Peki, Masterchef "Altın kaşık fırlatmak" ne demek? Somer Sivrioğlu Şef neden kaşık fırlattı? İşte detaylar…

MASTERCHEF "ALTIN KAŞIK FIRLATMAK" NE DEMEK?

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef All Star programının son bölümünde, yarışmacılar eleme adayı olmaktan kaçınmak için iki aşamalı bir oyunda mücadele etti. İkinci aşama için kalan yarışmacılara limon tuzu verildi. Yarışmacılar limon tuzunu kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, "Bizim için verimli gün, çok güzel tabaklar var" dedi. Şef Somer Sivrioğlu da, "Normalde bu masayı alıyorsunuz biliyorsunuz ama bu sefer lazım olacak" diyerek kaşığı attı.

SOMER SİVRİOĞLU ŞEF NEDEN KAŞIK FIRLATTI?

Somer Şef sözlerine şöyle devam etti, "Aramızda şunu konuştuk, sonuncu olan tabak bile başka bir yarışmada birinci olabilecek tabak. Bugün kötü bir tabak yok diyebiliriz aslında. Ama birimizin elinde kaşık varsa çok iyi bir tabak var demek. Bu gece şeflerin oy birliğiyle birinci olan ve ilk Masterchef All Star altın kaşığını alan yarışmacı Barbaros."