Üye Girişi
Haberler

MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Altı Ezmeli Kebap hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Altı Ezmeli Kebap hazırladı. Peki, Altı Ezmeli Kebap tarifi nedir? Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Altı Ezmeli Kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap nedir? Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır, Altı Ezmeli Kebap yapılırken nelere dikkat edilir?

ALTI EZMELİ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 kilo kuzu kıyma

• 1 tutam maydanoz

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 100 g kuyruk yağı

• 2 kilo domates

• 10 adet sivri biber

MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler!

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

İlk olarak kıymayı alıp bir tutam tuz ekleyiniz. Daha sonra ince bir hamur gibi olana kadar yoğurunuz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Elinizi karbonatla suyla ısıtarak, kıymaları şişe dizin.

Kıymaları şişe dizdikten sonra mangala yerleştirin.

Şişte pişen kıymaların yanı sıra közlenmesi için domates, biber ve soğanları da yerleştirin.

Domatesleri közledikten sonra kabuklarını soyup, ezin. Yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Soğan ile biberleri de soyarak onları da tepsiye alın.

Ortaya pişmiş olan kıyma kebaplarını yerleştirin, üzerine de maydanozları ekleyin. Afiyet olsun

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye Gastronomi Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

MasterChef Nevzat kimdir? 2024 MasterChef Nevzat kaç yaşında, nereli? MasterChef Emre kimdir? 2024 MasterChef Emre Ün kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda? FB Lugano maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler! SEC Binance davası ne oldu, ne zaman sonuçlanır? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-LUGANO) EXXEN spor canlı izle! 30 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Tuzla 30-31 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Bornova, Menderes 30-31 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! En Büyük Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? En Büyük Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Yumurtalık, Feke 30-31 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nurdağı, Yavuzeli, Karkamış 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Çumru, Kulu 30-31 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Serik, Kumluca, Kaş 30-31 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! GORA filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G.O.R.A filmi ne zaman, nerede çekildi?
Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title