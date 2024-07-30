MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Altı Ezmeli Kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap nedir? Altı Ezmeli Kebap nasıl yapılır, Altı Ezmeli Kebap yapılırken nelere dikkat edilir?

ALTI EZMELİ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 kilo kuzu kıyma

• 1 tutam maydanoz

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 100 g kuyruk yağı

• 2 kilo domates

• 10 adet sivri biber

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

İlk olarak kıymayı alıp bir tutam tuz ekleyiniz. Daha sonra ince bir hamur gibi olana kadar yoğurunuz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Elinizi karbonatla suyla ısıtarak, kıymaları şişe dizin.

Kıymaları şişe dizdikten sonra mangala yerleştirin.

Şişte pişen kıymaların yanı sıra közlenmesi için domates, biber ve soğanları da yerleştirin.

Domatesleri közledikten sonra kabuklarını soyup, ezin. Yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Soğan ile biberleri de soyarak onları da tepsiye alın.

Ortaya pişmiş olan kıyma kebaplarını yerleştirin, üzerine de maydanozları ekleyin. Afiyet olsun