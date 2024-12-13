MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in yeni bölümünde annelerin sürpriz ziyareti yarışmacıları duygulandırdı. Stüdyoya gelen annelerini gören yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşarken, bazılarının gözleri doldu. Bu özel anlar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygusal anlara sürükledi. Peki, MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ALPER ANNESİ BELGİN HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

MasterChef Alper annesi Belgin Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. 13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Belgin Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ALPER KİMDİR?

MasterChef Alper Öztamur Bartın'dan yarışmaya katılıyor. Gastronomi sektöründen uzun yıllardır çalışan yarışmacı Hamburger, Döner ve Fast food yemekler konusunda uzman olduğunu söylüyor. Bartın'da bir hamburger işletmesi bulunan Alper Öztamur'un Instagram'da 122 bin takipçisi bulunuyor.