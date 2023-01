Masterchef finalinde Somer Şef gelecek sene Masterchef All Star'ın olacağını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef All Star ne zaman, kimler katılacak? Masterchef 2023 All Star mı olacak, ne zaman başlayacak? Masterchef All Star yarışmacıları kimler? merak etti. Peki, Masterchef All Star yarışmacıları kimler olacak? Masterchef All Star'a kimler katılıyor? Masterchef All Star'da Barbaros, Eren, Tahsin, Serhat, Eray olacak mı? İşte detaylar...

10 Ocak 2023 tarihinde MasterChef Türkiye 2022 sezonu biterken jüri üyelerinden Somer Şef, MasterChef All Star'ı duyurdu! Peki, Masterchef All Star yarışmacıları kimler? Masterchef All Star ne zaman, kimler katılacak?

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN 2023?

Gelecek sezon Masterchef All Star olacak. Yani 2023-2024 sezonunda Masterchef Türkiye All Star olarak ekranlarda olacak. Masterchef All Star'a eski yarışmacılar katılacak. Masterchef All Star'ın hangi ay ve gün başlayacağı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Masterchef All Star'da kimler yarışacak henüz belli olmadı. Masterchef 2022 finalinde Somer Şef eski yarışmacılara All Star hakkında sorular sordu. Birçok ismin Masterchef All Star'a katılacağı tahmin ediliyor. Masterchef All Star'a katılacağı muhtemel olan isimler arasında Barbaros, Serhat, Uğur, Eray, Eren, Tahsin, Serhat vb. gibi güçlü isimler yer alıyor. Fakat henüz kimler yarışacak belli olmadı.