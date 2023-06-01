Masterchef All Star ne zaman başlayacak, yeni yarışmacılar kim? Masterchef jürileri değişti mi?
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Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star, seyirciyle buluşacak. Peki, Masterchef All Star ne zaman başlayacak, yeni yarışmacılar kim? Masterchef jürileri değişti mi?
Masterchef Türkiye All Star tanıtımı yayınlandı! Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star seyirciyle buluşacak. Masterchef jürileri değişti mi? Masterchef All Star ne zaman başlayacak, yeni yarışmacılar kim?
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star, 14 Haziran tarihinden seyirciyle buluşacak...
MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Jüri üyelerinde değişiklik söz konusu değil.
MASTERCHEF BİRİNCİLERİ KİMLER?
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
MASTERCHEF İKİNCİLERİ KİMLER?
2018 - Kerem Giritlioğlu
2019 - Alican Sabunsoy
2020 - Barbaros Yoloğlu
2021 - Hasan Biltekin
2022 - Kıvanç Karadeniz