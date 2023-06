Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star, seyirciyle buluşacak. Peki, Masterchef All Star ne zaman başlayacak, yeni yarışmacılar kim? Masterchef jürileri değişti mi?

Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. MasterChef Türkiye All Star, 14 Haziran tarihinden seyirciyle buluşacak...

MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Jüri üyelerinde değişiklik söz konusu değil.

MASTERCHEF BİRİNCİLERİ KİMLER?

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

MASTERCHEF İKİNCİLERİ KİMLER?

2018 - Kerem Giritlioğlu

2019 - Alican Sabunsoy

2020 - Barbaros Yoloğlu

2021 - Hasan Biltekin

2022 - Kıvanç Karadeniz