TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonda All Star bölümüyle ekrana gelecek. Eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Güzide, Alican ve Safa gibi isimlerin yer aldığı MasterChef ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından MasterChef All Star yayın tarihi araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman başlayacak? 2023 MasterChef All Star hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

2023 MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef All Star yarışmacılar arasında Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef All Star'ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Programın yayın tarihi henüz belli değildir. MasterChef All Star tarihi netleşince haberimizin içerisinde yer alacaktır.